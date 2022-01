Gkn, via libera dei lavoratori all’accordo quadro per la riconversione affidata alla società Qf. Poi la vendita (Di sabato 22 gennaio 2022) I lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno approvato a larghissima maggioranza l’ipotesi di accordo quadro stilata al tavolo del Mise lo scorso 19 gennaio: al referendum in fabbrica, che si è tenuto nella giornata di ieri, ha votato il 74% dei 354 aventi diritto. A votare per il “sì” sono stati 262 lavoratori, con due “no” e una scheda nulla. L’accordo quadro definisce il percorso verso la reindustrializzazione in continuità occupazionale per la fabbrica ex Gkn, ora Qf Spa. Lo stabilimento è infatti temporaneamente affidato all’imprenditore Francesco Borgomeo che deve gestirne la riconversione e poi la messa sul mercato. “Per la Fiom si tratta di un ottimo risultato”, dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, e Daniele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Idella ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno approvato a larghissima maggioranza l’ipotesi di accordostilata al tavolo del Mise lo scorso 19 gennaio: al referendum in fabbrica, che si è tenuto nella giornata di ieri, ha votato il 74% dei 354 aventi diritto. A votare per il “sì” sono stati 262, con due “no” e una scheda nulla. L’accordodefinisce il percorso verso la reindustrializzazione in continuità occupazionale per la fabbrica ex Gkn, ora Qf Spa. Lo stabilimento è infatti temporaneamente affidato all’imprenditore Francesco Borgomeo che deve gestirne lae poi la messa sul mercato. “Per la Fiom si tratta di un ottimo risultato”, dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, e Daniele ...

