Delia Duran: Wikipedia le cancella la pagina (Di sabato 22 gennaio 2022) Delia Duran ieri sera al Grande Fratello Vip ha citato la sua pagina su Wikipedia dopo che Soleil Sorge, Durante il loro ennesimo battibecco, le ha rinfacciato di essere lì solo perché moglie di Alex Belli. "Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia", la lapidaria risposta della pantera sud americana. Ovviamente Soleil Sorge non ha potuto ricercare su Google "Delia Duran Wikipedia", ma tanti telespettatori lo hanno fatto e gliel'hanno segnalata. Su internet, infatti, è possibile tutt'ora leggere l'anteprima (" all'anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata a Merida, in Venezuela, il 17 aprile del 1988.

