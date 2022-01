Kit tampone rapido: dove comprarlo online per risparmiare | ULTIMI PEZZI (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di contagi a causa della variante Omicron del Coronavirus: giorno dopo giorno i bollettini del Ministero della Salute attestano nuovi record di positivi, e con essi cresce la... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di contagi a causa della variante Omicron del Coronavirus: giorno dopo giorno i bollettini del Ministero della Salute attestano nuovi record di positivi, e con essi cresce la...

Advertising

saverio01450738 : #sanita #coronavirus in Inghilterra la Sanità ti manda gratis , su richiesta, il pacchetto con 7 kit per il tampone… - RitaArso : RT @marcolfa_doc: #autoisolamento Emilia Romagna per 3 dosati la parte difficile è inputare il nome del tampone senza un lettore barre (ap… - marcolfa_doc : #autoisolamento Emilia Romagna per 3 dosati la parte difficile è inputare il nome del tampone senza un lettore bar… - Vincenz69410965 : @yenisey74 Non è proprio così, attualmente mi trovo in spagna rientro domenica e sabato ho prenotato un tampone ant… - Frenk080 : @pepppe772 @DemosLandia @dottorbarbieri E io che non ho mai fatto un tampone... Anzi no, me lo feci per sfizio a no… -