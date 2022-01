Gli orologi di Vacheron Constantin in mostra a Milano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli orologi nascondono mille racconti: quelli di chi li ha ideati, dell'epoca della loro creazione e delle persone che li hanno indossati. È uno sguardo attraverso la serratura della storia la nuova esposizione «Classic with a Twist», organizzata da Vacheron Constantin nella sua boutique milanese di via Verri fino al prossimo 13 febbraio. Un percorso studiato per accompagnare gli appassionati attraverso gli orologi più simbolici creati dalla maison tra gli anni Dieci e gli anni Venti del secolo scorso. Casse di forma tonneau, a losanga, rettangolari, di forma coussin, ovali, ricurve, bombate: otto modelli e un comune denominatore, la creatività e la voglia di svelare alcune curiosità. Vacheron Constantin mostra Classic with a Twist Studio Bouchet FerrazziniLa forma ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Glinascondono mille racconti: quelli di chi li ha ideati, dell'epoca della loro creazione e delle persone che li hanno indossati. È uno sguardo attraverso la serratura della storia la nuova esposizione «Classic with a Twist», organizzata danella sua boutique milanese di via Verri fino al prossimo 13 febbraio. Un percorso studiato per accompagnare gli appassionati attraverso glipiù simbolici creati dalla maison tra gli anni Dieci e gli anni Venti del secolo scorso. Casse di forma tonneau, a losanga, rettangolari, di forma coussin, ovali, ricurve, bombate: otto modelli e un comune denominatore, la creatività e la voglia di svelare alcune curiosità.Classic with a Twist Studio Bouchet FerrazziniLa forma ...

