Discarica Albano | interrogazione al Senato | ecco perchè

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il caso arriva in. Non c’è pace per l’ormai annosa vicenda delladi, L’ordinanza per la riapertura firmata dalla Raggi, poi prorogata Gualtieri deve fare i conti con la presenza di sostanze tossiche ben oltre i limiti consentiti nella falda acquifera da cui attingono le case della zona, ancora sprovvista di acquedotto pubblico, come constatato da Arpa Lazio nei test da Agosto a Dicembre. La senatrice Loredana De Petris (ex Liberi e Uguali, ora Misto) ha presentato unaal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Il Testo Unico Ambientale, pur permettendo l’adozione diordinanze contigibili e urgenti, sancisce regole a tutela di salute e ambiente. Lasita a Roncigliano conta 7 invasi e a fronte di un incendio al TMB del 2016 aveva subito uno ...

di, 4 pozzi su 4 inquinati anche a dicembre: sottoposti ai controlli mensili da parte dell'Arpa Lazio sono risultati gravemente inquinati. I pozzi spia operativi all'interno del sito ...... così come delle incapacità di opposizione dei comuni die limitrofi. Le proteste, certo, ... i quali precedentemente confluivano nelladi Viterbo ora chiusa.Si è trasformata in una sorta di atto d’accusa contro Vito Consoli, il responsabile dell’Ufficio Rifiuti Lazio che ha preso il posto della grande ex finita in manette a marzo scorso Flaminia Tosini, l ...Il caso arriva in Senato. Non c’è pace per l’ormai annosa vicenda della discarica di Albano, L’ordinanza per la riapertura firmata dalla Raggi, poi prorogata Gualtieri deve fare i conti con la presenz ...