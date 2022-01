Ugo Fuoco è il no vax che ha esultato per la morte di Sassoli: individuato dalla polizia, è ricoverato per Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una settimana fa esultava per la morte di David Sassoli, ora un leader no vax si ritrova indagato e ricoverato in ospedale per Covid. Il 40enne napoletano noto come Ugo Fuoco, creatore di un canale ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una settimana fa esultava per ladi David, ora un leader no vax si ritrova indagato ein ospedale per. Il 40enne napoletano noto come Ugo, creatore di un canale ...

