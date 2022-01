In Austria è stata approvata una legge che introduce l’obbligo vaccinale per tutti quelli sopra i 18 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo essere stata pioniera nell’introduzione di un “lockdown” solo per i non vaccinati, l’Austria anticipa ancora una volta gli altri Paesi europei e introduce l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli adulti. Il parlamento di Vienna ha approvato la misura con il voto favorevole di 137 dei 170 deputati presenti. Contrario soltanto il partito ultranazionalista Fpo, che dall’inizio si è opposto all’obbligo. l’obbligo per tutti i maggiori di 18 anni scatterà dal primo febbraio, e per chi non si adegua sono previste multe fino a 3.600 euro. Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, è intervenuto in sostegno della vaccinazione definendola “un atto di solidarietà”. “Più persone si vaccinano – ha detto – meno moriranno per la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo esserepioniera nell’introduzione di un “lockdown” solo per i non vaccinati, l’anticipa ancora una volta gli altri Paesi europei edi vaccinazione anti-Covid pergli adulti. Il parlamento di Vienna ha approvato la misura con il voto favorevole di 137 dei 170 deputati presenti. Contrario soltanto il partito ultranazionalista Fpo, che dall’inizio si è opposto alperi maggiori di 18scatterà dal primo febbraio, e per chi non si adegua sono previste multe fino a 3.600 euro. Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, è intervenuto in sostegno della vaccinazione definendola “un atto di solidarietà”. “Più persone si vaccinano – ha detto – meno moriranno per la ...

Advertising

b_1n0 : RT @lutzi_katze: In Austria, è stata decisa la vaccinazione obbligatoria oggi in parlamento. Inoltre, il governo vuole creare incentivi fi… - lutzi_katze : In Austria, è stata decisa la vaccinazione obbligatoria oggi in parlamento. Inoltre, il governo vuole creare incen… - IsolaOro : RT @Stelio_Bonsegna: @Signorasinasce L'Austria é stata e forse ancora é, la culla del Nazismo. - Perla19733917 : RT @Stelio_Bonsegna: @Signorasinasce L'Austria é stata e forse ancora é, la culla del Nazismo. - Stelio_Bonsegna : @Signorasinasce L'Austria é stata e forse ancora é, la culla del Nazismo. -