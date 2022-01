Algeria eliminata, Bennacer torna in anticipo al Milan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Franck Kessie fa un favore al Milan. Il centrocampista – grazie anche a una sua rete – ha sconfitto con la sua Costa d’Avorio l’Algeria (risultato finale di 3-1), eliminando la Nazionale dalla competizione e restituendo in anticipo sulla tabella di marcia Ismael Bennacer al club rossonero. L’avventura della squadra guidata da Djamel Belmadi (campione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Franck Kessie fa un favore al. Il centrocampista – grazie anche a una sua rete – ha sconfitto con la sua Costa d’Avorio l’(risultato finale di 3-1), eliminando la Nazionale dalla competizione e restituendo insulla tabella di marcia Ismaelal club rossonero. L’avventura della squadra guidata da Djamel Belmadi (campione L'articolo

Advertising

claudioruss : RT @MGuardasole: UFFICIALE - L'#Algeria è stata appena eliminata dalla #CoppadAfrica, per questo motivo Adam #Ounas rientrerà a Napoli nell… - MilanLiveIT : #Algeria ufficialmente fuori dalla #AFCON2021 #Bennacer subito a disposizione per #MilanJuve ? Ecco cosa dice il… - DribblingWorld : +++ Algeria eliminata: #Ounas torna subito a Napoli (non c’è più la quarantena di 10 giorni) +++ #coppadafrica - Fprime86 : RT @sportmediaset: Algeria eliminata dalla Coppa d'Africa: #Bennacer può esserci con la Juve. #SportMediaset - areanapoliit : Coppa d'Africa, Spalletti recupera #Ounas: Algeria eliminata -