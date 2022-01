Paradosso green pass: vietato rimpatriare i clandestini no vax (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Già l’idea di avere qualche milione di italiani in sostanziale lockdown perché sprovvisti di green pass ci sembrava un’assurdità. Già solo pensare che i non vaccinati possano andare solo al supermercato e in edicola, essendo loro preclusi tutti gli altri negozi, ci appariva decisamente discriminatorio. Ma stavolta il lasciapassare ha superato ogni immaginazione: la normativa sul vaccino e sul super green pass è così stringente che l’Italia non può neppure espellere i clandestini. Avete capito bene. A Siracusa ci sono 13 immigrati, molti di loro gambiani e senegalesi, tutti uomini, che da giorni sono bloccati sull’isola siciliana perché senza vaccino e senza super green pass. Sono stati espulsi dall’Italia, dunque se ne dovrebbero andare dal Belpaese, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Già l’idea di avere qualche milione di italiani in sostanziale lockdown perché sprovvisti dici sembrava un’assurdità. Già solo pensare che i non vaccinati possano andare solo al supermercato e in edicola, essendo loro preclusi tutti gli altri negozi, ci appariva decisamente discriminatorio. Ma stavolta il lasciaare ha superato ogni immaginazione: la normativa sul vaccino e sul superè così stringente che l’Italia non può neppure espellere i. Avete capito bene. A Siracusa ci sono 13 immigrati, molti di loro gambiani e senegalesi, tutti uomini, che da giorni sono bloccati sull’isola siciliana perché senza vaccino e senza super. Sono stati espulsi dall’Italia, dunque se ne dovrebbero andare dal Belpaese, ...

NicolaPorro : ??La follia burocratica ai tempi del #Covid porta al paradosso in stile #Campania. Ecco cosa sta succedendo???? - Francesco_753 : È un paradosso, ma Boulevard of broken dreams dei Green Day - PhOnTaNeLlA1 : Paradosso in Hotel: Una Hostess che lavora senza Green Pass può non far accedere un Ospite senza Green Pass ad un e… - green_milano : RT @greenMe_it: Conosci il paradosso Wu-Wei? Sforzarsi di meno per generare più successo - ilregginoit : Il viaggio in macchina da Genova si è interrotto nell'ultimo tratto, in Calabria prima di attraversare lo Stretto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradosso green Auto elettriche poco adatte per i disabili: i problemi da affrontare IL PARADOSSO DELLA POTENZA La legge ammette a godere dell'IVA al 4% invece che al 22% le auto "di ... Incentivi ed ecobonus: quanto valgono gli sconti per le auto green? I DIFETTI DELLE INFRASTRUTTURE ...

Foligno: Alessandro Preziosi nel recital omaggio a Totò, tra lettere, interviste, frammenti, musica e poesia ... con apparente paradosso meglio di altro, può servire come chiave per mettere a nudo l'uomo oltre ... Per accedere a teatro sono necessari Super Green Pass e mascherina di tipo ffp2. Si può prenotare ...

"Il paradosso: negativa ma senza Green pass" LA NAZIONE Paradosso green pass: vietato rimpatriare i clandestini no vax Già l'idea di avere qualche milione di italiani in sostanziale lockdown perché sprovvisti di green pass ci sembrava un'assurdità. Già solo pensare che i ...

"Green pass base per parrucchieri ed estetisti: attenti agli abusivi" In questi giorni le imprese associate a Confartigianato Imprese Lecco hanno ricevuto tutte le indicazioni per poter operare in modo corretto a partire da giovedì Il paradosso: assembramenti pericolosi ...

ILDELLA POTENZA La legge ammette a godere dell'IVA al 4% invece che al 22% le auto "di ... Incentivi ed ecobonus: quanto valgono gli sconti per le auto? I DIFETTI DELLE INFRASTRUTTURE ...... con apparentemeglio di altro, può servire come chiave per mettere a nudo l'uomo oltre ... Per accedere a teatro sono necessari SuperPass e mascherina di tipo ffp2. Si può prenotare ...Già l'idea di avere qualche milione di italiani in sostanziale lockdown perché sprovvisti di green pass ci sembrava un'assurdità. Già solo pensare che i ...In questi giorni le imprese associate a Confartigianato Imprese Lecco hanno ricevuto tutte le indicazioni per poter operare in modo corretto a partire da giovedì Il paradosso: assembramenti pericolosi ...