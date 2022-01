Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari 1-0. Ai quarti c’è la Juve (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Sassuolo batte di misura (1-0) il Cagliari e si qualifica per i quarti di Coppa Italia dove affronteranno la Juve. In avvio pericolosi Scamacca e Dalbert, poi Harroui dopo il quarto d'ora firma il gol che vale il passaggio del turno. Prima dell'intervallo Raspadori colpisce un palo esterno, mentre all'ora di gioco Pavoletti sigla il pari ma il Var annulla per offside. Il Sassuolo difende l'1-0 e passa.Ottavi di finale Inter - Empoli: 19 gennaio, ore 21 Roma - Lecce: 20 gennaio, ore 21quarti di finale: 9 febbraio 2022 (Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio, Juventus-Sassuolo)Semifinali d'andata: 2 marzo 2022 Semifinali di ritorno: 20 aprile 2022 Finale: 11 maggio 2022 Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilbatte di misura (1-0) ile si qualifica per ididove affronteranno la. In avvio pericolosi Scamacca e Dalbert, poi Harroui dopo il quarto d'ora firma il gol che vale il passaggio del turno. Prima dell'intervallo Raspadori colpisce un palo esterno, mentre all'ora di gioco Pavoletti sigla il pari ma il Var annulla per offside. Ildifende l'1-0 e passa.Ottavi di finale Inter - Empoli: 19 gennaio, ore 21 Roma - Lecce: 20 gennaio, ore 21di finale: 9 febbraio 2022 (Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio,ntus-)Semifinali d'andata: 2 marzo 2022 Semifinali di ritorno: 20 aprile 2022 Finale: 11 maggio 2022

