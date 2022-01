Calcio e covid | squadra si ferma con 9 positivi | le regole

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La rosa delle squadre di(Serie A, B e C), sulla quale calcolare la percentuale di giocatoriper il nuovo protocollo, è di 25 giocatori. Lo ha stabilito la Figc. E’ quindi di 9 giocatoriil limite che fa scattare lo stop a tutta la. IL PROVVEDIMENTO Oltre a fissare il numero di 25 atleti come rosa complessiva, la Figc evidenzia che l’organico può variare nella sua composizione. “La lista contenente l’elenco dei componenti del “Gruppo Atleti” di cui al punto 1, dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata”, spiega la feder, “relativamente ai nominativi componenti la stessa e ...

Con 9 giocatori positivi verrà bloccato l'intero gruppo squadra ROMA - Entra in vigore il nuovo protocollo. La Federcalcio ha reso noto di aver "deliberato che, ai soli fini della circolare n. 0000750 del Ministero della Salute dello scorso 18 gennaio e dei conseguenti provvedimenti delle autorità ...... ha fatto - dopo essere guarito dal- il suo esordio in Coppa d'Africa. Subito novanta minuti ... Finora, i Leoni della Teranga hanno segnato un solo gol nella competizione, peraltro sudi ...E' iniziata la vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio 2022 in Qatar (21 novembre-18 dicembre) ed i prezzi sono inferiori a quelli praticati nelle precedenti edizioni, ha annunciato la Fifa. Un ...Il protocollo specifica infatti che “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l'intero gruppo squadra. Per la definizione del gru ...