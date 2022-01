Advertising

_Morik92_ : Ognuno si è fatto una propria idea sulla mancata esultanza di #Dybala. Per me è stata solo una reazione a tutte le… - Mediagol : VIDEO Dybala, gol e polemica: l’ex Palermo non esulta e guarda Nedved in tribuna - AnthonySireno : RT @jjuli_007: Ronaldo - Dybala - Chiesa Calcio. - Azwelti : RT @jjuli_007: Ronaldo - Dybala - Chiesa Calcio. - nadakushi_Juve : RT @jjuli_007: Ronaldo - Dybala - Chiesa Calcio. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Dybala

In gole McKennie. A far discutere, però, è un'occhiataccia indirizzata verso la tribuna dell'argentino dopo la rete dell'1 - 0. Guarda ildell'episodio... a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato sulla Serie A: focus sul futuro di Paulo, diviso tra ...Ad Agnelli ed Elkann non è piaciuto il comportamento di Dybala durante Juventus-Udinese: la cronistoria dei rapporti tesi ...I vertici della Juve non hanno gradito il comportamento dell argentino dopo il gol all Udinese. Nessun provvedimento .... Sabato sera, Andrea Agnelli e John Elkann sono rimasti delusi e arrabbiati per ...