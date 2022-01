(Di martedì 18 gennaio 2022) Sono tre. Lavorano, ma sono. E sono sempre di più: il 13,2% di tutti quelli che hanno un’occupazione, in crescita di un terzo rispetto a 15 anni fa. La pandemia ha fatto il suo, ma la povertà lavorativa in Italia si trascina dietro anche altri problemi. Non è solo una questione di salari stagnanti: pesano l’instabilitànte delle carriere, il boom del part-time involontario e l’aumento dei lavoretti. Di fronte a questo quadro, descritto in un rapporto che il Ministero del Lavoro ha commissionato a un gruppo di otto esperti, la questione che si apre è cosa fare. Perché, come spiega la stessa relazione, le politiche pubbliche sono state incapaci di aggredire il fenomeno delle basse retribuzioni. Tutti gli strumenti - dagli 80 euro al reddito di cittadinanza - hanno fallito, seppure in diversa misura. Chi sono i ...

Advertising

HuffPostItalia : Tre milioni di lavoratori poveri, un popolo che cresce - Claudestar2012 : RT @HuffPostItalia: Tre milioni di lavoratori poveri, un popolo che cresce - lorenzdonofrio : RT @HuffPostItalia: Tre milioni di lavoratori poveri, un popolo che cresce - disagioscout : RT @HuffPostItalia: Tre milioni di lavoratori poveri, un popolo che cresce - HuffPostItalia : Tre milioni di lavoratori poveri, un popolo che cresce -

Ultime Notizie dalla rete : Tre milioni

L'HuffPost

...2 miliardi e crediti da 350circa, potrebbe essere una stima plausibile, anche perché poi i ricavi in gioco sono di 450, gli utili di 106. Dai rumors risultano in gioco...Bank of New York Mellon ha registrato un aumento dell' utile netto del 17% a 822di dollari, ovvero 1,01 dollari per azione (+28%), negli ultimimesi del 2021, su ricavi in crescita del 4% a 4 miliardi di dollari. I ricavi netti da interessi sono leggermente diminuiti ...Lo studio commissionato dal Ministero a 8 esperti. Gli 80 euro e il reddito di cittadinanza non hanno inciso. Le proposte, dal salario minimo all' in-work benefit ...«Una vera riqualificazione del territorio non può prescindere da collegamenti adeguati e da un sistema viario in grado di accompagnare processi di crescita economica. Infrastrutture e viabilità sono s ...