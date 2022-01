Top assistman Serie A 2021/22: in testa c’é Milinkovic Savic (Di martedì 18 gennaio 2022) Andiamo a scoprire la classifica dei top assistman del campionato di Serie A in corso, il 2021/22. Sono molti i giocatori con un numero considerevole di assist all’attivo, in uno dei campionati con il maggior numero di reti segnate finora. Non figurano nella classifica, ma sono già a quota 4 assist, due terzini italiani: si tratta di Faraoni e Cambiaso, che stanno ben figurando con Hellas Verona e Genoa. Top assistman Serie A 2021/22: la top ten In testa alla classifica degli assistman c’è il laziale Sergej Milinkovic Savic, che con l’assist contro la Salernitana si è portato a 8 passaggi vincenti. Hanno totalizzato invece 7 assist i nerazzurri Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Inoltre il centrocampista turco ha ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Andiamo a scoprire la classifica dei topdel campionato diA in corso, il/22. Sono molti i giocatori con un numero considerevole di assist all’attivo, in uno dei campionati con il maggior numero di reti segnate finora. Non figurano nella classifica, ma sono già a quota 4 assist, due terzini italiani: si tratta di Faraoni e Cambiaso, che stanno ben figurando con Hellas Verona e Genoa. Top/22: la top ten Inalla classifica deglic’è il laziale Sergej, che con l’assist contro la Salernitana si è portato a 8 passaggi vincenti. Hanno totalizzato invece 7 assist i nerazzurri Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Inoltre il centrocampista turco ha ...

gabryhz : @sospepif1 capocannoniere e top assistman - Ruzen1996 : @Stefano88162581 @TommasoCeleri @ColpogobboYtube Tu hai detto come Dybala, Dybala è top scorer e top assistman - _softPizza_ : RT @Jorginhismo: @_softPizza_ @dangiuntolee @giovwastaken La qualità sta tutta qui. Per xG e gol senza rigori sui 90 è tra i migliori nelle… - Jorginhismo : @_softPizza_ @dangiuntolee @giovwastaken La qualità sta tutta qui. Per xG e gol senza rigori sui 90 è tra i miglior… - alexandreletou6 : @RiccardoAmato83 @brian37802320 @vvndrxlst Magari arrivasse 1 offerta decente: via senza pensarci Ma chi investe 30… -

