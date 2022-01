I rischi di non avere Draghi né al Quirinale né a Palazzo Chigi (Di martedì 18 gennaio 2022) Al direttore - Credo che la linea di condotta nella “gara del Colle” di Silvio Berlusconi possa essere giudicata solo in base agli obiettivi che persegue. A mio avviso il Cav. intende stare in campo fino al momento in cui, in cambio del ritiro della sua candidatura, sia in condizione di fare il nome della personalità “non divisiva” che sarà eletta. In sostanza, il suo è un bluff; ma chi segue questa tattica, in una partita importante con un piatto ricco, deve fare tutto il possibile per persuadere gli altri giocatori a passare la mano. E quindi deve andare fino in fondo con tutte le mosse del caso. Se, infatti, il suo obiettivo è quello di diventare il kingmaker, fino a ora Berlusconi ha dimostrato un’eccezionale lucidità sia nei confronti degli alleati che degli avversari. Ma se il Cav. corresse davvero in proprio e ritenesse possibile farcela – raccattando voti a destra e a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Al direttore - Credo che la linea di condotta nella “gara del Colle” di Silvio Berlusconi possa essere giudicata solo in base agli obiettivi che persegue. A mio avviso il Cav. intende stare in campo fino al momento in cui, in cambio del ritiro della sua candidatura, sia in condizione di fare il nome della personalità “non divisiva” che sarà eletta. In sostanza, il suo è un bluff; ma chi segue questa tattica, in una partita importante con un piatto ricco, deve fare tutto il possibile per persuadere gli altri giocatori a passare la mano. E quindi deve andare fino in fondo con tutte le mosse del caso. Se, infatti, il suo obiettivo è quello di diventare il kingmaker, fino a ora Berlusconi ha dimostrato un’eccezionale lucidità sia nei confronti degli alleati che degli avversari. Ma se il Cav. corresse davvero in proprio e ritenesse possibile farcela – raccattando voti a destra e a ...

I rischi di non avere Draghi né al Quirinale né a Palazzo Chigi Esatto. Il punto non è Berlusconi. Il punto è che qualunque candidatura per il Quirinale costruita con una maggioranza più piccola rispetto a quella attuale andrebbe a frantumare l’attuale maggioranza ...

