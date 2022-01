Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 08:45 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTECAMINI LA NOMENTANA BIS TRA LE DUE ROTATORIE ANCHE LA FLAMINIA E LA CASSIA IN ENTRAMBI I CASI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO, RICORDIAMO, IN DIRZIONE CENTRO RISOLTO L’INCIDENTE IN A1 CIRCOLazioNE REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREIZONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA MAREMMANA, UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE, TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTECAMINI LA NOMENTANA BIS TRA LE DUE ROTATORIE ANCHE LA FLAMINIA E LA CASSIA IN ENTRAMBI I CASI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO, RICORDIAMO, IN DIRZIONE CENTRO RISOLTO L’INCIDENTE IN A1 CIRCONE REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREIZONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA MAREMMANA, UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE, TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO DELLA ...

Advertising

ZenatiDavide : Summit Vercelli-Roma sulle infrastrutture: ecco le tre “grandi” da finanziare con i fondi del Pnrr: I fondi del Pnr… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-01-2022… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-01-2022 - MEPoss : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Dopo la pausa per le festività di fine anno, domani riprendono i lavori notturni per la riqualificazione… - romamobilita : #Roma #viabilità Cantieri in città, una mappa delle deviazioni -