Un pregiudicato presidente? La candidatura di Berlusconi mina la credibilità dell'Italia intera (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Gianluca Pinto Mentre i media "fideistico-miglioristi" sono impegnati a sostenere la tesi che tutto il male del Creato nasca dai No-Covid-Vax, un'altra irrisoria questioncina italiana è all'attenzione, senza una preoccupazione proporzionale al problema: l'indicazione del centro-destra di Silvio Berlusconi al Colle. È evidente una sottovalutazione del fatto, come è una verità empirica che tutti quelli che hanno sempre sottovalutato Berlusconi e lo hanno dato per spacciato nel corso degli anni siano stati smentiti a sufficienza. Immagino che, a questo punto, costoro pensino che la possibilità di esserlo una volta in più non sia rilevante ai fini statistici. Non si può affrontare questo argomento con ironia, saccenteria e scherno, soprattutto dopo avere dipinto a chiare tinte Berlusconi come illustre statista quando faceva comodo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

