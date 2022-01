Bollettino Covid Lazio | oggi 3mila casi in meno rispetto a lunedì scorso

Advertising

fattoquotidiano : Il bollettino Covid giornaliero “è destinato a cambiare”. Costa ammette: “Si tratta di una scelta politica” - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 9.883 contagi e 81 morti: bollettino 17 gennaio: I dati della regione - RaiNews : Covid, il bollettino del Ministero della Salute: nelle ultime 24 ore si sono registrati 83.403 nuovi casi e 287 mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia Romagna con 11.189 casi, seguita da Lombardia (+9.883), Piemonte (9.Le note delLa Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi- 19. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche ...Uno, invece, in Abruzzo ed Umbria. Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 17 gennaio sui casi Covid-19 in Italia. Nel nostro focus quotidiano, come di consueto, riportiamo i numeri ...Covid, il bollettino di oggi lunedì 17 gennaio 2022. Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono ...