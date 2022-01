Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 16:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI VIAGGIA SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD: PER LA PRESENZA DI ANIMALI SULLA CARREGGIATA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE RUGHE E FORMELLO, ANCHE QUI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE, COME DISPOSTO DAL DECRETO LEGGE DEL 29 DICEMBRE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL COVID 19, PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO ALL’INTERA RETE METROFERROVIARIA. DA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI VIAGGIA SULLA A1 DIRAMAZIONESUD: PER LA PRESENZA DI ANIMALI SULLA CARREGGIATA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE RUGHE E FORMELLO, ANCHE QUI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE, COME DISPOSTO DAL DECRETO LEGGE DEL 29 DICEMBRE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL COVID 19, PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO ALL’INTERA RETE METROFERROVIARIA. DA ...

MEPoss : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Dopo la pausa per le festività di fine anno, domani riprendono i lavori notturni per la riqualificazione… - romamobilita : #Roma #viabilità Cantieri in città, una mappa delle deviazioni - romamobilita : #Roma #viabilità Dopo la pausa per le festività di fine anno, domani riprendono i lavori notturni per la riqualific… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-01-2022 - ANTONIOCIMINEL1 : @virginiaraggi Virginia per noi resterai sempre la sindaca di Roma, determinata e leale. Adesso che la città è gove… -

