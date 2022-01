La Campania cambia colore e diventa gialla (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica?De Santis Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che riporta la regione Campania in zona gialla. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato, dunque come detto, l’ordinanza che porterà la Valle d’Aosta in zona arancione e la Campania in zona gialla. La collocazione della Campania in zona gialla è un segnale d’allarme sul fronte dei contagi e dei ricoveri (il cambio di colore dipende essenzialmente dalla percentuale di posti letto occupati) ma non produce cambiamenti sostanziali nelle attività quotidiane. Da quando il Governo ha reso obbligatorio anche in zona bianca l’uso della mascherina all’aperto e ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica?De Santis Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che riporta la regionein zona. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato, dunque come detto, l’ordinanza che porterà la Valle d’Aosta in zona arancione e lain zona. La collocazione dellain zonaè un segnale d’allarme sul fronte dei contagi e dei ricoveri (il cambio didipende essenzialmente dalla percentuale di posti letto occupati) ma non producementi sostanziali nelle attività quotidiane. Da quando il Governo ha reso obbligatorio anche in zona bianca l’uso della mascherina all’aperto e ...

