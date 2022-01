Fortnite, accordo con il famoso canale: grosso cambiamento nel gioco (Di sabato 15 gennaio 2022) Fortnite, dopo l’accordo firmato con Paramount, porterà una sensazionale novità nel gioco: di cosa stiamo parlando L’epic games Fortnite si è guadagnato nuovi personaggi da inserire nel gioco. Ad accompagnare i giocatori nelle varie battaglie ci saranno anche le Tartarughe Ninja. Sono in arrivo infatti nuovi contenuti a seguito di un accordo con Paramount per aggiungere al suo Battle Royale le quattro tartarughe. Fortnite (immagine ufficiale)Le Tartarughe Ninja potrebbero essere soltanto un primo gruppo dei tanti personaggi, non è detto infatti che la collaborazione stipulata non ne preveda altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo. Fortnite, Tartarughe Ninja sono le nuove protagoniste L’accordo con ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 gennaio 2022), dopo l’firmato con Paramount, porterà una sensazionale novità nel: di cosa stiamo parlando L’epic gamessi è guadagnato nuovi personaggi da inserire nel. Ad accompagnare i giocatori nelle varie battaglie ci saranno anche le Tartarughe Ninja. Sono in arrivo infatti nuovi contenuti a seguito di uncon Paramount per aggiungere al suo Battle Royale le quattro tartarughe.(immagine ufficiale)Le Tartarughe Ninja potrebbero essere soltanto un primo gruppo dei tanti personaggi, non è detto infatti che la collaborazione stipulata non ne preveda altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo., Tartarughe Ninja sono le nuove protagoniste L’con ...

