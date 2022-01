Formazioni ufficiali Juventus Udinese: le scelte degli allenatori (Di sabato 15 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Juventus Udinese match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus Udinese, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Mckennie, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Kean. All. Allegri. Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogi; Beto, Deulofeu. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Mckennie, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Kean. All. Allegri.(3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogi; Beto, Deulofeu. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24.

