Latina, lavori di sicurezza scuole: l’iter per la scelta degli istituti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come anticipato nelle scorse ore, l’amministrazione Coletta ha previsto per Latina un iter per la messa in pratica di un programma di messa in sicurezza, quanto a norme anti incendio, di alcune strutture scolastiche del capoluogo. Ma come verranno scelte le scuole nel merito? «L’impianto antincendio è uno degli elementi che maggiormente incidono sulla sicurezza, la funzionalità, il comfort di un edificio scolastico – si evince nel progetto di fattibilità diffuso in queste ore -. La maggior parte degli edifici scolastici del comune di Latina è stata realizzata tra gli anni ’60 ed ’80, periodo nel quale i criteri per la realizzazione degli impianti antincendio differiva, per alcuni aspetti, dalle norme attualmente in vigore. L’obiettivo primario ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come anticipato nelle scorse ore, l’amministrazione Coletta ha previsto perun iter per la messa in pratica di un programma di messa in, quanto a norme anti incendio, di alcune strutture scolastiche del capoluogo. Ma come verranno scelte lenel merito? «L’impianto antincendio è unoelementi che maggiormente incidono sulla, la funzionalità, il comfort di un edificio scolastico – si evince nel progetto di fattibilità diffuso in queste ore -. La maggior parteedifici scolastici del comune diè stata realizzata tra gli anni ’60 ed ’80, periodo nel quale i criteri per la realizzazioneimpianti antincendio differiva, per alcuni aspetti, dalle norme attualmente in vigore. L’obiettivo primario ...

Advertising

italiaserait : Latina, lavori di sicurezza scuole: l’iter per la scelta degli istituti - FilcaFrosinone : RT @Cisl_Lazio: In diretta la 1 giornata di lavori XIX Congresso Provinciale Cisl Latina che si apre con la relazione del Segretario Genera… - Lazio_TV : Aperti ieri i lavori del Congresso. - ignimoki : RT @Cisl_Lazio: In diretta la 1 giornata di lavori XIX Congresso Provinciale Cisl Latina che si apre con la relazione del Segretario Genera… - PaoloMasciarel1 : RT @Cisl_Lazio: In diretta la 1 giornata di lavori XIX Congresso Provinciale Cisl Latina che si apre con la relazione del Segretario Genera… -