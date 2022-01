Biathlon oggi, Staffetta donne Ruhpolging 2022: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) oggi, alle 14.30, si metteranno nuovamente gli sci stretti ai piedi e la carabina sulle spalle per la Staffetta femminile sulle nevi di Ruhpolding (Germania), tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. L’Italia non avrà grosse novità tra le sue fila. A dare il via alle danze sarà Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer in seconda frazione. In terza sarà il turno di Samuela Comola, poi toccherà a Federica Sanfilippo come quarta frazionista. Si spera in una prestazione solida delle nostre portacolori, in considerazione della qualificazione alle Olimpiadi di Pechino. Considerando le altre squadre, la Francia potrà contare su un roster di atlete molto forte: Anais Chevalier Bouchet, Chloe Chevalier, Justine Braisaz Bouchet e Julia Simon. Tante defezioni per Svezia e Norvegia. Al via non ci saranno le sorelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022), alle 14.30, si metteranno nuovamente gli sci stretti ai piedi e la carabina sulle spalle per lafemminile sulle nevi di Ruhpolding (Germania), tappa della Coppa del Mondo di2021-. L’Italia non avrà grosse novità tra le sue fila. A dare il via alle danze sarà Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer in seconda frazione. In terza sarà il turno di Samuela Comola, poi toccherà a Federica Sanfilippo come quarta frazionista. Si spera in una prestazione solida delle nostre portacolori, in considerazione della qualificazione alle Olimpiadi di Pechino. Considerando le altre squadre, la Francia potrà contare su un roster di atlete molto forte: Anais Chevalier Bouchet, Chloe Chevalier, Justine Braisaz Bouchet e Julia Simon. Tante defezioni per Svezia e Norvegia. Al via non ci saranno le sorelle ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon, #Wierer sale sul podio a #Ruhpolding: 'Oggi sono molto soddisfatta' - Jo_rdye00 : ??: Considerando che al momento Elvira è una sorta di 'cyborg' sugli sci, e che Roeiseland ... beh quest'anno è Roe… - FreddieTee : Oggi vi spammo Dorothea Wierer come se non ci fosse un domani e non me ne frega un cazzo se non vi interessa… - sportface2016 : #RUH22 #Biathlon, oggi in tv la sprint femminile di #Ruhpolding: ecco l'orario e come vederla - OA_Sport : #BIATHLON Si comincia con l'avventura a Ruhpolging: la sprint femminile romperà il ghiaccio. La guida completa su c… -