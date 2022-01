Inter | Satriano verso il Brest | ma prima ci sarà il rinnovo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’si appresta a congedare temporaneamente, il quale viaggerànondi aver firmato ildi contratto Il rapporto tra Martine l’durerà ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante uruguaiano è infatti in procinto di firmare ildi contratto con i nerazzurri. Nel frattempo, ecco che si apriranno le porte della Ligue 1 dove il giovane attaccante si trasferirà in prestito nel, nel quale già gioca l’altro talentoista Agoumè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma prima dell'arrivederci, l'metterà nero su bianco il rinnovo che conferma la fiducia che il club nutre verso, che già domani firmerà la nuova intesa. Subito dopo partirà per una ...Il Sassuolo sarebbe interessato anche ad altri profili di proprietà dell', tra cui Martine Lorenzo Pirola. A stuzzicare i dirigenti emiliani è anche un possibile ritorno a in neroverde ...Alla fine se ne è convinto anche Simone Inzaghi, che inizialmente ha opposto qualche resistenza perché positivamente impressionato dagli allenamenti e dal ritiro svolto da Martín Satriano in nerazzurr ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’Inter si appresta a congedare temporaneamente Satriano, il quale viaggerà verso Brest non prima di aver firmato il rinnovo di contratto Il rapporto tr ...