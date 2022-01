Calcio: Qualificazioni mondiali, Alex Sandro fra i convocati Brasile (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Selecao è attesa dalle gare con Ecuador e Paraguay RIO DE JANEIRO (Brasile) - Lo juventino Alex Sandro è l'unico "italiano" fra i 26 convocati del ct brasiliano Tite in vista del doppio impegno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Selecao è attesa dalle gare con Ecuador e Paraguay RIO DE JANEIRO () - Lo juventinoè l'unico "italiano" fra i 26del ct brasiliano Tite in vista del doppio impegno ...

