Sci alpino, Dominik Paris: “Pista lucida a Wengen, ho studiato i passaggi. Spero nel podio” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine della seconda e ultima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen, il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Max Franz, davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.56) e l’azzurro Dominik Paris (+0.93). Buon risultato anche per Christof Innerhofer, settimo a +1?24 da Franz; entrambi gli atleti italiani, terminata la prova, si sono detti soddisfatti del risultato ottenuto, soprattutto Paris per aver realizzato il terzo tempo. Dominik Paris è apparso contento anche per le migliori condizioni della Pista, e guarda al weekend sperando in risultati positivi: “La Pista è in ottime condizioni, ieri non lo era, ma nella notte ci hanno lavorato ed è nettamente migliorata; è molto lucida, ho preso dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine della seconda e ultima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a, il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Max Franz, davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.56) e l’azzurro(+0.93). Buon risultato anche per Christof Innerhofer, settimo a +1?24 da Franz; entrambi gli atleti italiani, terminata la prova, si sono detti soddisfatti del risultato ottenuto, soprattuttoper aver realizzato il terzo tempo.è apparso contento anche per le migliori condizioni della, e guarda al weekend sperando in risultati positivi: “Laè in ottime condizioni, ieri non lo era, ma nella notte ci hanno lavorato ed è nettamente migliorata; è molto, ho preso dei ...

