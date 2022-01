Tennis: qual. Australian Open, Tomic all'arbitro 'ho il covid, tra due giorni sono positivo' (Di martedì 11 gennaio 2022) Melbourne, 11 gen. (Adnkronos) - Altro caso singolare in Australia. Oltre a quello che sta accadendo a Novak Djokovic ha fatto scalpore Bernard Tomic, sconfitto nel primo turno di qualificazione agli Australian Open contro il russo Roman Safiullin 6-1, 6-4. La sconfitta è passata in secondo piano quando il giocatore ha dichiarato, a metà partita, di avere il coronavirus. Tomic sembrava affaticato e persino stordito a volte e sentiva il battito cardiaco accelerato. Quando era sotto 2-1 nel secondo set, nel cambio di campo è andato dall'arbitro di sedia, la brasiliana Aline Da Rocha Nocinto e le ha detto che era fisicamente malato. Tomic ha rifiutato di farsi curare dal medico del torneo ed è stato allora che si è rivolto all'arbitro di sedia dicendo: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Melbourne, 11 gen. (Adnkronos) - Altro caso singolare in Australia. Oltre a quello che sta accadendo a Novak Djokovic ha fatto scalpore Bernard, sconfitto nel primo turno diificazione aglicontro il russo Roman Safiullin 6-1, 6-4. La sconfitta è passata in secondo piano quando il giocatore ha dichiarato, a metà partita, di avere il coronavirus.sembrava affaticato e persino stordito a volte e sentiva il battito cardiaco accelerato. Quando era sotto 2-1 nel secondo set, nel cambio di campo è andato dall'di sedia, la brasiliana Aline Da Rocha Nocinto e le ha detto che era fisicamente malato.ha rifiutato di farsi curare dal medico del torneo ed è stato allora che si è rivolto all'di sedia dicendo: ...

