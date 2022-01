Quirinale | il costituzionalista Marini | Senza maggioranza ' prorogatio' Mattarella o Casellati in supplenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - L'emergenza sanitaria potrebbe avere delle ricadute sulla vita istituzionale rispetto alla partita delaprendo a scenari del tutto inediti: il dilagare dei contagi non risparmia infatti gli elettori del presidente della Repubblica e le procedure elettorali potrebbero protrarsi oltre la scadenza del mandato del presidente. Cosa succede dunque se non si raggiunge laentro il termine di scadenza del settennato, il prossimo 3 febbraio, anche considerato che il virus potrebbe mettere fuori gioco i parlamentari? "L'ipotesi che non si raggiunga laper consentire la successione aentro il 3 febbraio, cioè entro la fine del settennato del Presidente in carica, non si è mai verificata. Se dovesse accadere, la Costituzione è ...