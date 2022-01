Primo giorno di Super green pass: a Bergamo 1355 persone controllate, solo 3 sanzionate (Di martedì 11 gennaio 2022) Bergamo. Da ieri, lunedì 10 gennaio, si è allungata la lista dei luoghi dove non basta più il certificato verde base (che si ottiene anche con tampone) ma serve quello rafforzato, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid: per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi sono entrate in vigore le misure del decreto legge del 29 dicembre. Nel Primo giorno del cosiddetto Super green pass, a Bergamo le forze dell’ordine hanno controllato per verificarne il possesso 1355 persone e solo tre di loro sono state sanzionate. Nessuna invece è stata multata per mancanza della mascherina, obbligatoria anche all’aperto. Gli esercizi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022). Da ieri, lunedì 10 gennaio, si è allungata la lista dei luoghi dove non basta più il certificato verde base (che si ottiene anche con tampone) ma serve quello rafforzato, rilasciatoa chi è vaccinato o guarito dal Covid: per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi sono entrate in vigore le misure del decreto legge del 29 dicembre. Neldel cosiddetto, ale forze dell’ordine hanno controllato per verificarne il possessotre di loro sono state. Nessuna invece è stata multata per mancanza della mascherina, obbligatoria anche all’aperto. Gli esercizi ...

Inter : ?? | TRAGUARDO Primo allenamento ?? ultimo allenamento 11 anni in nerazzurro e non sei invecchiato un giorno… - AntoVitiello : #Hernandez a Sky Sul rinnovo: 'Siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando… - marattin : Onestamente non comprendo. Draghi ha sempre dovuto mediare, fin dal primo giorno: su riforma fiscale, Superbonus, c… - CarolinaSporti1 : Quando al primo giorno di scuola tuo figlio ti dice: “mamma indovina chi è positivo”?! #scuola - polteagayst : infatti sul mio account nella play dove sono sotto ar45 ho finito a culo solo gli stage del primo giorno ?? -