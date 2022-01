Covid, la piroetta di Bassetti: seguiamo l’esempio della Spagna, è un’influenza non più una pandemia (Di martedì 11 gennaio 2022) Matteo Bassetti, icona della gestione della pandemia Covid firmata Draghi e Speranza volta le spalle al governo e con una piroetta degna delle sue migliori frequentazioni in smoking alla Scala getta a mare buona parte delle sue convinzioni che lo hanno reso famoso nei suoi scontri in tivvù. La pandemia? Non c’è più. Ora può chiamarsi, al massimo, endemia. Insomma un’influenzetta. Manco fosse un no vax qualsiasi, Bassetti sostiene ora che bisogna seguire il modello Spagna, cioè la scelta che ha fatto il premier spagnolo Sanchez di “derubricare” la pandemia da Covid a semplice influenza. E trattarla, come un’influenza. Cioè non come stanno facendo Draghi e Speranza. ‘Il Paese è pronto a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Matteo, iconagestionefirmata Draghi e Speranza volta le spalle al governo e con unadegna delle sue migliori frequentazioni in smoking alla Scala getta a mare buona parte delle sue convinzioni che lo hanno reso famoso nei suoi scontri in tivvù. La? Non c’è più. Ora può chiamarsi, al massimo, endemia. Insomma un’influenzetta. Manco fosse un no vax qualsiasi,sostiene ora che bisogna seguire il modello, cioè la scelta che ha fatto il premier spagnolo Sanchez di “derubricare” ladaa semplice influenza. E trattarla, come. Cioè non come stanno facendo Draghi e Speranza. ‘Il Paese è pronto a ...

