“Trasferimento a titolo definitivo al Napoli?”, l’agente di Tuanzebe si espone! (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Ferrari, agente italiano di Tuanzebe. Ecco quanto evidenziato: “Tuanzebe è stato scelto, non è un ripiego. Cercavano un difensore strutturato ma con velocità nelle gambe e Axel si sposava benissimo. Deve ancora esprimersi al massimo ma è molto forte e può essere tanto utile al Napoli. Sono entrato in un secondo momento nella trattativa, il Napoli ha lavorato da solo. Ma conoscendo chi lavora nella scelta dei giocatori, ha convinto ciò che hanno visto loro come sia futuribile il calciatore, quanto potrà maturare e l’impatto che avrà da qui in avanti. Credo che il Manchester United abbia preso decisioni particolari per la crescita dei suoi giovani, non credo abbia una politica per migliorare la sua formazione. Sono confusionari nella ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Ferrari, agente italiano di. Ecco quanto evidenziato: “è stato scelto, non è un ripiego. Cercavano un difensore strutturato ma con velocità nelle gambe e Axel si sposava benissimo. Deve ancora esprimersi al massimo ma è molto forte e può essere tanto utile al. Sono entrato in un secondo momento nella trattativa, ilha lavorato da solo. Ma conoscendo chi lavora nella scelta dei giocatori, ha convinto ciò che hanno visto loro come sia futuribile il calciatore, quanto potrà maturare e l’impatto che avrà da qui in avanti. Credo che il Manchester United abbia preso decisioni particolari per la crescita dei suoi giovani, non credo abbia una politica per migliorare la sua formazione. Sono confusionari nella ...

