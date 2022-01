“Nessun riscontro scientifico”: la verità del perito Vittorio Fineschi sul caso Pozzi (Di lunedì 10 gennaio 2022) In diretta in esclusiva a Storie Italiane Vittorio Fineschi, il medico legale che ha svolto la perizia di parte per la famiglia Pozzi, lo stesso che ha seguito il caso Cucchi. Le novità nel caso e il commento del noto perito In studio a Storie Italiane torna il caso di Gianmarco Pozzi, il giovane pugile trovato senza vita in circostanze misteriose lo scorso agosto 2020. Periodico Italiano segue da mesi il caso, inizialmente relegato a mero incidente. La famiglia, però, non ha mai creduto all’ipotesi che la morte di Gianmarco fosse riconducibile a una caduta accidentale al suicidio. LEGGI ANCHE => Gianmarco Pozzi, continua il giallo sulla morte: la tragedia nell’inchiesta de Le Iene Per tale ragione ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) In diretta in esclusiva a Storie Italiane, il medico legale che ha svolto la perizia di parte per la famiglia, lo stesso che ha seguito ilCucchi. Le novità nele il commento del notoIn studio a Storie Italiane torna ildi Gianmarco, il giovane pugile trovato senza vita in circostanze misteriose lo scorso agosto 2020. Periodico Italiano segue da mesi il, inizialmente relegato a mero incidente. La famiglia, però, non ha mai creduto all’ipotesi che la morte di Gianmarco fosse riconducibile a una caduta accidentale al suicidio. LEGGI ANCHE => Gianmarco, continua il giallo sulla morte: la tragedia nell’inchiesta de Le Iene Per tale ragione ...

Advertising

Serendippo7 : @simonespetia @SilvestriMd Il problema è che Silvestri NON fa una informazione corretta, divulga sue opinioni senza… - yebosfaye : RT @CorazzaEfisia: @arialuce1 Buongiorno cara. Non riscontro nessun problema, sarà che non ho tantissime persone che mi seguono. Vedo per… - AuraMire : Ancora nessun riscontro - mamo75r : @Lilliluna9 @AurelianoStingi Continuate a ripetere sta cosa, senza minimo riscontro di reale danno agli altri assis… - ghegola : RT @CorazzaEfisia: @arialuce1 Buongiorno cara. Non riscontro nessun problema, sarà che non ho tantissime persone che mi seguono. Vedo per… -