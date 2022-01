Levante diventerà mamma per la prima volta: la cantante condivide la sua gioia con i fan sui social (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Come ci si prepara a una nuova vita?” chiede Levante ai suoi fan, condividendo sui social uno scatto in cui fa capolino il suo pancione. La cantante infatti diventerà presto mamma per la prima volta e ha decido di scrivere un lungo post sui social in cui condivide la gioia ma anche le tantissime aspettative con i suoi follower. Una bellissima lettera a cuore aperto, in cui si mostra sicura di sé ma anche impaziente di cominciare una nuova vita. La donna, come spiegato anche nel contenuto social, è infatti pronta per il lieto evento, previsto per le prossime settimane. Vediamo cos’ha scritto ai suoi fan sui social. Levante: “Siamo fuggiti al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Come ci si prepara a una nuova vita?” chiedeai suoi fan,ndo suiuno scatto in cui fa capolino il suo pancione. Lainfattiprestoper lae ha decido di scrivere un lungo post suiin cuilama anche le tantissime aspettative con i suoi follower. Una bellissima lettera a cuore aperto, in cui si mostra sicura di sé ma anche impaziente di cominciare una nuova vita. La donna, come spiegato anche nel contenuto, è infatti pronta per il lieto evento, previsto per le prossime settimane. Vediamo cos’ha scritto ai suoi fan sui: “Siamo fuggiti al ...

Advertising

Vinicio_Levante : sì (poi succederà per il SSN quello che è successo per le pensioni: il sistema diventerà insostenibile per colpa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante diventerà Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e GranTurismo fotografati insieme L'auto sarà prodotto presso lo stabilimento di Mirafiori che diventerà il nuovo polo di Maserati dove saranno prodotti anche Levante, Ghibli, Quattroporte e GranCabrio. La nuova GranTurismo è ...

Chi diventa mamma nel 2022: tutte le cicogne Vip in arrivo, da Clizia Incorvaia a Francesca Barra Chi diventerà mamma nel 2022? Il nuovo anno porterà molti volti noti del mondo dei social, della tv e ... Ancora una volta via Instagram, l'annuncio della cantante Levante , anche lei in attesa di una ...

Levante a un passo dal lieto evento: il post su Instagram DiLei L'auto sarà prodotto presso lo stabilimento di Mirafiori cheil nuovo polo di Maserati dove saranno prodotti anche, Ghibli, Quattroporte e GranCabrio. La nuova GranTurismo è ...Chimamma nel 2022? Il nuovo anno porterà molti volti noti del mondo dei social, della tv e ... Ancora una volta via Instagram, l'annuncio della cantante, anche lei in attesa di una ...