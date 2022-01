Isola dei Famosi, Luca e Gianmarco Onestini verso il doppio ingaggio: le prime indiscrezioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fervono i preparativi per la nuova edizione in arrivo de L’Isola dei Famosi, di cui emergono le prime curiose indiscrezioni concernenti la messa in onda e il cast. Stando allo spiffero di un noto ben informato, in lizza per un post nel cast del reality in arrivo vi sono a quanto pare anche Luca Onestini e il fratello Gianmarco, corteggiati al contempo anche da un altro reality. Ma non è tutto. Perché al gioco Mediaset, il cui inizio è previsto tra qualche mese, inoltre sarebbero destinati a prendere parte anche altri vip, tra cui Dayane Mello, che come i fratelli Onestini ha alle spalle un’esperienza tv vissuta al Gf vip. Isola dei Famosi 2022, nel ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fervono i preparativi per la nuova edizione in arrivo de L’dei, di cui emergono lecurioseconcernenti la messa in onda e il cast. Stando allo spiffero di un noto ben informato, in lizza per un post nel cast del reality in arrivo vi sono a quanto pare anchee il fratello, corteggiati al contempo anche da un altro reality. Ma non è tutto. Perché al gioco Mediaset, il cui inizio è previsto tra qualche mese, inoltre sarebbero destinati a prendere parte anche altri vip, tra cui Dayane Mello, che come i fratelliha alle spalle un’esperienza tv vissuta al Gf vip.dei2022, nel ...

