Advertising

Pall_Gonfiato : #Insigne e la strana confessione del presidente del #Toronto: 'L'ho scelto consultando #Transfermarkt' - grazia_noviello : @annatrieste @Lor_Insigne @TorontoFC @sscnapoli Tanta malinconia una situazione strana, gli auguro il meglio e lo r… - DanPans__ : Forse sarò ripetitivo (anzi sicuramente), ma quando ieri sera ho visto Ghoulam e Insigne scambiarsi il pallone sull… - Gennaro55591240 : RT @monelloevoluto: @Gennaro55591240 @DiegoDeLucaTwit La cosa strana che si apprezza uno che ci divide da 18 anni,e si punta poi il dito su… - monelloevoluto : @Gennaro55591240 @DiegoDeLucaTwit La cosa strana che si apprezza uno che ci divide da 18 anni,e si punta poi il dit… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne strana

Il Pallone Gonfiato

... nellafuga a Toronto, ancora tutta da spiegare, l'unica certezza è che con un altro procuratore(nel 2021, non nel 1921, protagonista nella Nazionale campione d'Europa) sarebbe ...pesca Politano in area con una gran palla, ben gestita dall'esterno già decisivo all'andata:... Siamo stati frettolosi al tiro, ma i ragazzi non hanno pagato lavigilia". In effetti l'...Si avvicina il momento dell'ufficialità del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto FC. Il club canadese, infatti, ufficializzerà il ...Far intervenire su chiamata un giornalista e far riprendere quelle immagini è stata una cosa che non ho apprezzato. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata la fiction realizzata ieri. Il Napoli dar ...