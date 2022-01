Amici, LDA strega anche Arisa: “Stesso fascino di papà, Gigi D’Alessio!” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ritorno di Amici di Maria De Filippi in tv, al rientro dalle vacanze natalizie, può dirsi all’insegna delle emozioni più disparate, che vedono in particolare protagonista LDA. Nel nuovo appuntamento tv del talent, il figlio di Gigi D’Alessio riceve gli elogi di Arisa, e non solo sul piano artistico. Secondo la cantante, il 18enne è infatti uno tra gli allievi più interessanti della scuola e in aggiunta ha uno spiccato fascino, riconducibile a quello del padre, Gigi D’Alessio. Parole che scatenano tra le reazioni più disparate, riaccendendo le polemiche sollevate su D’Alessio junior dalla maestra Anna Pettinelli, concernenti la parentela del 18enne con D’Alessio senior. Ma stavolta la maestra non nasconde di essersi in parte ricreduta in positivo sul giovane di Napoli, tornando così a dividere ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ritorno didi Maria De Filippi in tv, al rientro dalle vacanze natalizie, può dirsi all’insegna delle emozioni più disparate, che vedono in particolare protagonista LDA. Nel nuovo appuntamento tv del talent, il figlio diD’Alessio riceve gli elogi di, e non solo sul piano artistico. Secondo la cantante, il 18enne è infatti uno tra gli allievi più interessanti della scuola e in aggiunta ha uno spiccato, riconducibile a quello del padre,D’Alessio. Parole che scatenano tra le reazioni più disparate, riaccendendo le polemiche sollevate su D’Alessio junior dalla maestra Anna Pettinelli, concernenti la parentela del 18enne con D’Alessio senior. Ma stavolta la maestra non nasconde di essersi in parte ricreduta in positivo sul giovane di Napoli, tornando così a dividere ...

Advertising

AmiciUfficiale : Elena e LDA non riescono proprio a trovare un punto di incontro e... Cliccate subito qui per scoprire cosa è succes… - AmiciUfficiale : Continua il confronto tra LDA ed Elena dopo alcune incomprensioni in casetta... Per scoprire cosa è successo clicca… - fanpage : Gli animi accesi sono il simbolo di un nuovo anno per Amici di Maria De Filippi - senzalove7 : ma vogliamo davvero parlare di crytical? Sto malino Dopo l’esibizione di LDA e albe finalmente abbiamo ascoltato u… - blurrygomvez : @melissasantinii quelli che non seguono amici lo conoscono (es: tutti i miei colleghi all’uni lo cantano non sapend… -