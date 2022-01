LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: Moioli in semifinale, Sommariva ai quarti (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.30 Iniziano ora i quarti di finale maschili. Lorenzo Sommariva gareggerà nella quarta batteria. 06.27 MICHELA Moioli VINCE LA SUA RUN! Grande prova dell’azzurra che si qualifica così alle semifinali. Insieme a lei la statunitense Gaskill. Fuori l’austriaca Zerkhold e la russa Paul. 06.26 È il turno di Michela Moioli! 06.24 Nella terza batteria passano il turno l’australiana Brockhoff e la statunitense Jacobellis. Niente da fare per la svizzera Hediger e la francese Petit Lenoir. 06.22 Tutto facile anche per Trespeuch. La francese vola in semifinale insieme alla canadese McManiman. Eliminate le canadesi Bergermann e Critchlow. 06.20 La britannica Bankes vince la prima run. Si qualifica anche la svizzera Casanova. Fuori la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.30 Iniziano ora idi finale maschili. Lorenzogareggerà nella quarta batteria. 06.27 MICHELAVINCE LA SUA RUN! Grande prova dell’azzurra che si qualifica così alle semifinali. Insieme a lei la statunitense Gaskill. Fuori l’austriaca Zerkhold e la russa Paul. 06.26 È il turno di Michela! 06.24 Nella terza batteria passano il turno l’australiana Brockhoff e la statunitense Jacobellis. Niente da fare per la svizzera Hediger e la francese Petit Lenoir. 06.22 Tutto facile anche per Trespeuch. La francese vola ininsieme alla canadese McManiman. Eliminate le canadesi Bergermann e Critchlow. 06.20 La britannica Bankes vince la prima run. Si qualifica anche la svizzera Casanova. Fuori la ...

