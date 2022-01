Sarri in conferenza stampa: “Con gli stadi chiusi passa la voglia di scendere in campo. Sul rinnovo..." (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l’Inter, di alcuni temi caldi. Ecco le sue parole:LA POSSIBILE CHIUSURA DEGLI stadi -... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato in, alla vigilia del match contro l’Inter, di alcuni temi caldi. Ecco le sue parole:LA POSSIBILE CHIUSURA DEGLI-...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sarri in conferenza stampa: “Con gli stadi chiusi passa la voglia di scendere in campo. Sul rinnovo...' - andreastoolbox : Inter-Lazio, Sarri: 'Voglio coraggio. Contratto? Se arriva firmo rinnovo' | Sky Sport - giuli_valle : @itsmealepa Se vai a riguardarti la conferenza stampa di presentazione capirai che non è così. Parole di Sarri: “un… - junews24com : Sarri non ci sta: «Stadi a porte chiuse? Spero di no, mi farebbe passare la voglia» - - sportli26181512 : Inter-Lazio, Sarri: 'Voglio coraggio. Contratto? Se arriva firmo rinnovo': L'allenatore presenta la sfida ai nerazz… -