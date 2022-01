Covid e scuola, come gestire i contagi: regole e nota del Ministero (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività al coronavirus contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. “Quando si registrano due casi di positività in una stessa classe – si legge in una nota del Ministero – i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato alla scuola di appartenenza”. “La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy”. Prima dell’invio, questa mattina, il Ministero ha convocato una ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Ildell’Istruzione ha inviato alle scuole unaoperativa con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività al coronavirus contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. “Quando si registrano due casi di positività in una stessa classe – si legge in unadel– i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato alladi appartenenza”. “La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy”. Prima dell’invio, questa mattina, ilha convocato una ...

Advertising

petergomezblog : Covid, Cartabellotta a Rtl: “Slogan ‘niente Dad, scuola sicura’ non è possibile con attuale circolazione. Difficile… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ordine dei medici: posticipare l'apertura delle scuole #scuola - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA - albybodo : RT @Agenzia_Ansa: Continua il braccio di ferro tra Regioni e governo sulla scuola. Campania e Sicilia chiedono al governo la Dad per argina… - zazoomblog : Scuola Regione: Dad per elementari e medie giustificato dal rischio elevato di diffusione del Covid - #Scuola… -