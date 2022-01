Ciclismo | Simon Clarke vicino alla firma con la Israel Premier-Tech

(Di sabato 8 gennaio 2022) La ricerca di una nuova squadra perpotrebbe essere finita. L’australiano sembra infatti moltocon la, trovando finalmente una squadra per l’anno prossimo, dopo essersi trovato sena contratto a causa dello scioglimento della Qhubeka NextHash. Le speranze del classe 1986 erano ormai quasi completamente perse, arrivati a un momento dell’anno in cui gli organici dei team sono quasi sempre completi. Queste erano state le sue parole a Cyclingnews solo poche settimane fa: “Penso che ormai sia molto difficile. È difficile trovare una squadra che abbia ancora posti liberi a questo punto della stagione, perchè ovviamente l’UCI impone un limite. Anche se volesserore me o un altro corridore ...

