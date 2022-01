Swindon-Manchester City oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Fa Cup 2021/2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Manchester City e Swindon si affrontano nel match valevole per il terzo turno di FA Cup 2021/2022. Per i citizens si tratta dell’esordio nella competizione, mentre i padroni di casa hanno già vinto due partite. Incontro sulla carta a senso unico, basti pensare che la squadra di Guardiola è reduce da ben 14 vittorie consecutive in campionato. Guai però a sottovalutare l’entusiasmo dello Swindon, che tenterà di fare del suo meglio, magari approfittando della presenza di qualche riserva tra le fila degli avversari. Venerdì 7 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)si affrontano nel match valevole per il terzo turno di FA Cup. Per i citizens si tratta dell’esordio nella competizione, mentre i padroni di casa hanno già vinto due partite. Incontro sulla carta a senso unico, basti pensare che la squadra di Guardiola è reduce da ben 14 vittorie consecutive in campionato. Guai però a sottovalutare l’entusiasmo dello, che tenterà di fare del suo meglio, magari approfittando della presenza di qualche riserva tra le fila degli avversari. Venerdì 7 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN. SportFace.

