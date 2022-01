Gissi (Cisl): sul rientro a scuola anche le famiglie in un patto di corresponsabilità (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sulle tante problematiche connesse alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, nell'imperversare dei contagi da Covid 19, va in onda oggi, 7 gennaio, con inizio alle 14,30 una tavola rotonda organizzata da Orizzonte scuola alla quale, insieme a Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl scuola, a Simona Malpezzi, capogruppo PD al Senato, ad Amanda Ferrario e Elisa Colella, dirigenti scolastiche a Busto Arsizio (VA) e Catania, partecipa anche Alberto Villani, autorevole esponente nel campo della pediatria, responsabile del reparto di Pediatria dell’Ospedale Bambino Gesu di Roma. Coordina il giornalista Andrea Carlino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sulle tante problematiche connesse alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, nell'imperversare dei contagi da Covid 19, va in onda oggi, 7 gennaio, con inizio alle 14,30 una tavola rotonda organizzata da Orizzontealla quale, insieme a Maddalena, segretaria generale, a Simona Malpezzi, capogruppo PD al Senato, ad Amanda Ferrario e Elisa Colella, dirigenti scolastiche a Busto Arsizio (VA) e Catania, partecipaAlberto Villani, autorevole esponente nel campo della pediatria, responsabile del reparto di Pediatria dell’Ospedale Bambino Gesu di Roma. Coordina il giornalista Andrea Carlino. L'articolo .

