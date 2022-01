È troppo pretendere che Grillo ricordi che non è all'opposizione da un pezzo? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Curioso, Beppe Grillo nel suo ultimo post sul blog – dedicato alle decisioni dei governi, e dunque anche del nostro governo, sulla gestione dell’ultima fase della pandemia – cita Orwell, probabilmente riferendosi al Grande Fratello, ma chissà perché fa venire in mente, piuttosto, una Fattoria degli Animali. La sua, magari. Che, incidentalmente, è anche quella che sostiene il Governo e ne fa parte – e dunque era pienamente dentro quella “unanimità” che ha accolto gli ultimi provvedimenti – ma certo non possiamo pretendere che Grillo se lo ricordi ogni volta, che il Movimento 5 Stelle non è all’opposizione da un pezzo. Certo, leggendo il post fa piacere constatare che invece alcune cose siano sempre ben presenti, nel Dna del movimento e del suo capo spirituale, come la metodologia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Curioso, Beppenel suo ultimo post sul blog – dedicato alle decisioni dei governi, e dunque anche del nostro governo, sulla gestione dell’ultima fase della pandemia – cita Orwell, probabilmente riferendosi al Grande Fratello, ma chissà perché fa venire in mente, piuttosto, una Fattoria degli Animali. La sua, magari. Che, incidentalmente, è anche quella che sostiene il Governo e ne fa parte – e dunque era pienamente dentro quella “unanimità” che ha accolto gli ultimi provvedimenti – ma certo non possiamochese loogni volta, che il Movimento 5 Stelle non è all’da un. Certo, leggendo il post fa piacere constatare che invece alcune cose siano sempre ben presenti, nel Dna del movimento e del suo capo spirituale, come la metodologia ...

Advertising

HuffPostItalia : È troppo pretendere che Grillo ricordi che non è all'opposizione da un pezzo? - marco_sortino : @fraddoc @miki72plud @MimmoMizzi Pensa quanto sei intelligente. Tua sorella è allergica all'ibuprofene, se è per qu… - PIFF_eri : Continuo a non capire cosa c'entri l'Inter in un errore del Bologna. Non è il risultato, per me possiamo giocarla a… - PaoloTerelle3 : @Gonzalo14villar Ascolta lascia baracche e burattini vieni all’inter non pretendere troppo e vinciamo lo scudo con le palle nella bacinella - Matvex2 : @Glo96615250 @MediasetTgcom24 rifiutare una cura e pretendere di essere salvata in terapia intensiva non mi sembra… -