Carreno Busta-Zielinski in tv oggi | orario | canale | diretta tv e streaming Atp Cup 2022

Il programma della sfida Carreno Busta-Zielinski, valevole per la semifinale di Atp Cup 2022. Sarà il primo singolare ad assegnare il punto inaugurale del confronto. Una vittoria potrebbe risultare fondamentale ai fini dell'accesso in finale; lo sanno bene i due giocatori, determinati a prevalere. Ampiamente favorito lo spagnolo, ma guai a sottovalutare il polacco. SEGUI IL LIVE I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI Il match andrà in scena oggi, venerdì 7 gennaio, come primo match a partire dalle ore 07.30 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che detiene i diritti dell'evento. Sarà possibile assistere al match anche su Sky Sport (canali 204 e 205).

