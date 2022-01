Caos Serie A, saltano altre tre partite: la Salernitana potrebbe liberarsi e giocare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il prossimo turno di Serie A vedrà almeno altre tre partite non disputate. La Salernitana potrebbe giocare Dopo le quattro partite che non si sono disputate nella giornata di campionato dell’Epifania, a causa del blocco delle varie ASL per i casi Covid, anche domenica prossima salteranno alcune partite. In tre sono sicure: Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta e Cagliari-Bologna. Tra le squadre fermato negli ultimi turni, una sola potrebbe tornare in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Salernitana, dopo aver saltato Udinese e Venezia, potrebbe tornare a giocare domenica contro il Verona. Oggi i granata sosteranno un nuovo giro di tamponi e, se ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il prossimo turno diA vedrà almenotrenon disputate. LaDopo le quattroche non si sono disputate nella giornata di campionato dell’Epifania, a causa del blocco delle varie ASL per i casi Covid, anche domenica prossima salteranno alcune. In tre sono sicure: Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta e Cagliari-Bologna. Tra le squadre fermato negli ultimi turni, una solatornare in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la, dopo aver saltato Udinese e Venezia,tornare adomenica contro il Verona. Oggi i granata sosteranno un nuovo giro di tamponi e, se ...

Advertising

sportface2016 : Caos #JuventusNapoli, le parole del direttore dell'Asl Torino: 'Chi è in quarantena non può giocare' - CalcioNews24 : In #SerieA sta per cominciare un altro folle weekend - Consuelide : RT @autocostruttore: Focolai Covid: Verona e Udinese boom di contagi, 15 giocatori positivi. Serie A nel caos. A rischio anche Salernitana-… - carbenzo : RT @Alberto_Caccia: Complimenti al Tg1 della notte che fra pantomime e sospensioni di più gare in SerieA, cita solo #JuveNapoli trasformand… - GoodMorningIT : Il duro discorso di Biden contro Trump | Kazakistan nel caos | Primo sì al Green Pass francese | Serie A, le regole… -