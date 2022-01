Calciomercato Genoa | Shevchenko gongola | nome grosso per l’attacco

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @GenoaCFC | Si lavora per il ritorno di #Piatek: c'è già l'accordo con l'@HerthaBSC. La situazione - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Fares al Torino, affare in chiusura” - ingrogna : RT @enzolampard: #Zaza verso il #Genoa #calciomercato - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? È fata per il trasferimento di Mohammed #Fares al #Torino? Il club granata e la #Lazio hanno… - enzolampard : #Zaza verso il #Genoa #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

La Gazzetta dello Sport

Due stranieri in arrivo anche per il Frosinone, che ha in pugno il terzino destro Sabelli dele due difensori: l'albanese Kalaj della Carrarese e il bosniaco Barisic dell'Osijek. Diversi ...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita dalc'è Cassata , destinato al Parma in serie B. Dove il Pisa punta l'attaccante della Sampdoria, Torregrossa . Il portiere blucerchiato ...Dopo l'accordo con il giocatore, i granata hanno trovato l'intesa con i biancocelesti per la formula. Nelle prossime ...Calciomercato Fiorentina: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. Piatek è arrivato ieri in Toscana come alternativa a Vlahovic. Il punto su Kokorin ...