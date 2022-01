Bologna - Inter non si gioca, ma il pullman dei nerazzurri arriva al Dall'Ara (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi andranno in scena quattro partite fantasma, con le quattro avversarie delle squadre colpite dai provvedimenti delle Asl che si presenteranno in campo nel deserto e avranno (solo potenzialmente) ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi andranno in scena quattro partite fantasma, con le quattro avversarie delle squadre colpite dai provvedimenti delle Asl che si presenteranno in campo nel deserto e avranno (solo potenzialmente) ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - GoalItalia : Bologna falcidiato dalle assenze contro l'Inter ?? Ma Mihajlovic non vuole alibi ?? - avvvitalemario : RT @marifcinter: #Marotta: 'Bisogna limitare la competenza delle Asl, altrimenti avremo sempre casi come il Verona che va a giocare con più… - escapologys : @hasipklc1907 @demarkesports Bologna x Inter Atalanta x Torino Salernitana x Venezia Fioretina x Udinese bunlar ertelendi -