Servizio civile universale: via alle candidature per il Comune di Fiumicino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fiumicino – È online il bando per partecipare al progetto per il Servizio civile universale presentato dal Comune di Fiumicino e che riguarda la biblioteca "Giulio Regeni". Possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 29 anni (non compiuti) che abbiamo cittadinanza italiana, di un altro paese dell'UE o anche extra Ue. Il progetto del Comune di Fiumicino, intitolato "La biblioteca anima del territorio", ha lo scopo di favorire la crescita culturale delle studentesse e degli studenti del territorio ampliandone i servizi culturali e favorendo la conoscenza della storia ambientale e sociale della città. "Per la prima volta, quest'anno, il Comune presenta un progetto proprio per il Servizio

