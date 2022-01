Sei Nazioni 2022: Italia, il Covid sconvolge i piani di Crowley (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra esattamente un mese prenderà il via il Guinness Sei Nazioni 2022 e l’Italia scenderà in campo a Parigi domenica 6 febbraio contro la Francia. Un torneo che, secondo gli ultimi rumors, rischia di giocarsi a porte chiuse, ma soprattutto un torneo dove gli azzurri rischiano di arrivare con uno stato di forma precario. L’esplosione della variante Omicron del Covid 19 ha rilanciato la pandemia in tutto il mondo e anche il rugby Italiano ne è stato travolto. Il derby tra Benetton Treviso e Zebre Parma previsto il 2 gennaio è stato rinviato per diverse positività in casa veneta, ma anche la franchigia federale non sta molto meglio, con ben 17 positivi. Questo significa che il futuro prossimo degli azzurri è in forte dubbio. L’United Rugby Championship per le due Italiane riprenderà a fine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra esattamente un mese prenderà il via il Guinness Seie l’scenderà in campo a Parigi domenica 6 febbraio contro la Francia. Un torneo che, secondo gli ultimi rumors, rischia di giocarsi a porte chiuse, ma soprattutto un torneo dove gli azzurri rischiano di arrivare con uno stato di forma precario. L’esplosione della variante Omicron del19 ha rilanciato la pandemia in tutto il mondo e anche il rugbyno ne è stato travolto. Il derby tra Benetton Treviso e Zebre Parma previsto il 2 gennaio è stato rinviato per diverse positività in casa veneta, ma anche la franchigia federale non sta molto meglio, con ben 17 positivi. Questo significa che il futuro prossimo degli azzurri è in forte dubbio. L’United Rugby Championship per le duene riprenderà a fine ...

